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Başsavcılık olarak Adliye binasında fiziki şartları iyileştirme çabalarının olduğunu ancak mevcut binanın vatandaşların adalet hizmetlerine hızlı ulaşmasında ihtiyaca karşılık vermediğini belirten Bektaş; “Yeni Asli Ceza Mahkemesi kuruldu. Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı erişmesi daha hızlı beklediği karara ulaşması için en az 3-4 tane daha mahkeme kurulması lazım. Mahkemelerdeki iş yoğunluğumuz had safhada. Çok fazla iş var. Hakimlerimiz bunun altından kalkmaya çalışıyor. 3 tane mahkeme ve 5-6 savcımızın çalışması için uygun koşullar oluşturduk. Bakanlığımızın ataması olursa savcılarımızın yerleri hazır.” dedi.

Çorum’a Adliye ek binasının şart olduğunu dile getiren Başsavcı Bektaş, Adliye binası otoparkına yapılması planlanan ve 2023 yılında ihalesi yapılması beklenen ek binanın ihalesi ile ilgiliyle; “Ek bina sarayı proje çalışmaları yapıldı, ihale aşamasına geldi ama bakanlığımız proje eksiklikler tespit etti. Bakanlığımız tekrar o eksiklikleri gidermeye yönelik proje çalışması devam ediyor.” ifadelerini kullandı