Geçtiğimiz hafta sonu ilimizde yapılan Liseli Genç Kızlar Bilek Güreşi grup birinciliğinde iki altın madalya kazanan Bayat’lı sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

45 kilo sağ kolda Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencii Medine Değer ve sağ kol erkekler 55 kiloda bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Burak Eraslan birinci olarak altın madalya kazandılar.

Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Özönal Bayat’ta kısıtlı imkanlarla yaptıkları çalışmalar sonunda iki sporcusunun Türkiye finallerinde mücadele edeceği belirterek hedeflerinin kürsüye çıkmak olduğunu söyledi,