Evlat!

Bir mecliste, bir etkinlikte, bir aile ortamında konumu, makamı ve maddiyatı senden yüksek olan eski tanıdığın -kibrinden- sana konuşma, hal hatır sorma nezaketinde bulunmuyorsa, sakın ola konuşacağım diye uğraşma. Böyle yapa yapa hep alıştırıyoruz. Bunu yapmazsak başka bir ortamda hatasını anlayacak ve belki de düzelecektir evlat.

Evlat!

Gençler aile büyüklerinin emir ve tavsiyelerini dinlemeli ama bazen fazla takılmamalı. Çünkü arada bazılarının miadı dolmuş ve son kullanım tarihi geçmiş olabilir evlat.

Evlat!

Herkesi kendim gibi biliyordum diyen insan ya saf, temiz, çok iyi niyetli ya da çok tecrübesiz biridir. Çünkü şu hayatta kimse senin gibi değildir evlat.

Evlat!

Değer, her şeye değer. Değeri kaybetmek iflas etmeye bedel. Onun hiçbir zaman değerini kaybetmemeye çalış evlat.

Evlat!

Doğruyu söylemek kolay lakin doğruyu yapmak zordur. Zaten esas mevzuu da budur. Onun için söylediğin doğruyu yapabilmenin gayreti içerisinde olmaya çalış evlat.

Evlat!

Hayatımızı kolaylaştıran her şey maalesef ömrümüzden çalıyor bir şey. Onun için en az çaldırmaya dikkat etmek lazımdır evlat.

Evlat!

Şu siyasete dikkat ediyor musun? Kimi kalmaya çalışırken kimi de gelmeye çalışıyor ve ömür geçiyor evlat.

Evlat!

Sitem eden insanı yabana atmamak lazımdır. Biri sana sitem edebiliyorsa sana hala seviyor demektir. Her şeye rağmen sevilmekte güzeldir evlat.

Evlat!

Kelimeler vardır okunur. Kelimeler vardır okunurken dokunur. Sen o dokunan kelimelere dikkat et. O kelimeler boş değildir evlat.

Evlat!

Sevdiklerini, evvelinde ihmal etme ki, ahirinde imar ile ömrün geçmesin evlat.

Evlat!

Şu âlemde birilerinin artığı birilerinin azığıdır. O yüzden artığını bırakırken birilerinin azığı olabileceğini asla unutma evlat.

Evlat!

Eskiden gönül alma kolaydı. Ama şimdi gönül koyma kolaylaştı. Sen yine gönül almaya özen göster evlat.

Evlat!

Dost kredisi çok önemlidir. Onun için bir çırpıda tüketmemek lazımdır. Sonrada ihtiyaç olur evlat.

Evlat!

Evlat, yaşlı anne babasını bir başka kardeşine gönderdiğinde onlar anne babama benden daha iyi bakmaya çalışır düşüncesini taşıyabiliyorsa bu büyük bir nimettir. Kardeşlere ve ahalisine düşen de bu nimeti zedeleyecek hal ve hareketlere dikkat etmektir evlat.

Evlat!

Zamanı gelip; memuriyette, siyasette, ticarette koltuktan kalkarken 'inşallah yerime benden daha iyisi, daha liyakatli birisi oturur ve bu memlekete benden daha güzel hizmet yapmaya çalışır' diye gıyaben dua et. Çünkü gıyabi yapılan dualar makbuldür. Dolayısıyla biz kaybetsek de gelecekte torunlar kazanır evlat.

*

