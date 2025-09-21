Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Olağan İl Kongresi yapıldı. Devlet Tiyatro Salonunda bugün yapılan kongrede BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongrede ilk olarak divan heyeti belirlendi. Ardından ise açılış konuşmaları yapıldı.

BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım, konuşmasında görev süresinde yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

BBP Basın, İletişim ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney ise konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de konuşmasında İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlar, Türkiye’nin savunma sanayi yatırımları, ‘Terörsüz Türkiye Süreci’ ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye, Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, hediye takdim etti.

Genel Başkan Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisinin kuruluşundan beri katkıları olan Rıdvan Alca, Nevzat Çakırtekin ve Şakir Yıldırım’a teşekkür plaketi verdi.

Bilanço ile faaliyet raporunun okunup ibra edilmesinin ardından oy kullanma işlemine geçildi.

Av. Özkan Yandım’ın başkanlığında oluşan yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Yönetim Kurulu:

Mustafa Bozkurt, Ali Arslan, Kazım Yağlı, Ramazan Köse, Kenan Var, Bilal Yandım, Hüseyin Burak Söylemez, İsmet Yunus Temir, Mustafa Tekeci, Akif Yandım, İnan Aktaş, Fatih Söylemez, Arif Aksoy, Ebubekir Koç, Fatih Seçkin, Habib Türk, Rıdvan Alca, Yusuf Zorlu, Selçuk Adnan Ayan, Burak İlkakın, Nevzat Çakırtekin.

Disiplin Kurulu: Fatma Yandım, Rahime Sümeyye Yandım, Fatih Söylemez.

Üst Kurul Delegeleri: Özkan Yandım, Mustafa Bozkurt, Koray Mustafa Tutkun, Hasan Alim, Yaşar Kavaklı, Adem Yıldırım, Hacı Çalışkan, Emin Yandım.”