Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi Final grubunda Çorum Beden Eğitimi Öğretmenlerispor kulübü Karabük grubunda mücadele edecek.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3-5 Mayıs tarinlerinde 15 grupta toplam 57 takımın mücadele edeceği kadınlar bölgesel voleybol liginde Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneğispor takımı Düzce 1907spor, Sakarya Gelişimspor ve Kastamonu Doğaspor takımları ile mücadele edecek.

Dört takımın tek devreli lig sistemine göre oynayacağı maçlar sonunda grup birincisi olan takımlar önümüzdeki sezonda 2. ligde mücadele etmeye hak kazanacaklar.