Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Hayata geçirilen sosyal destek projeleriyle binlerce haneye dokunan Çorum Belediyesi, 2025 yılı boyunca kapsamlı yardımlar ve hizmetler sunarak milyonlarca liralık destek sağladı.

Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere, Sosyal Destek Kartı, doğalgaz, elektrik, kira destekleri ve gıda paketi yardımları aracılığıyla toplam 48 milyon 571 bin TL sosyal destek verildi.

Ödüllü projeler arasında yer alan Sosyal Destek Kartı Uygulaması ile hem ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçları karşılandı hem de yerel esnaf desteklenerek şehir ekonomisine katkı sağlandı.

Eğitim alanında da önemli destekler sağlayan Çorum Belediyesi, 2025 yılında 4.087 öğrenciye toplam 6 milyon 232 bin 500 TL kırtasiye ve YKS sınav ücreti desteği sağladı.

Üniversiteyi kazanan ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencileri için uygulanan “İlk Harçlık Bizden” Projesi kapsamında ise 102 öğrenciye toplam 1 milyon 20 bin TL nakdi eğitim desteği verildi.

Sosyal hizmet çalışmalarını geniş bir alanda sürdüren Çorum Belediyesi, 2025 yılı içerisinde 222 aileye 900 kez ev temizliği hizmeti, 70 bin metrekare alanda ibadethane temizliği, Refakatçi Misafirhanesi’nde 947 kişiye konaklama, 710 yaşlı ve engelli vatandaşa kuaför hizmeti, 1.071 çocuğa bayramlık kıyafet desteği sundu.

YAŞLILARA YÖNELİK YENİ PROJEYE BAKANLIK DESTEĞİ

Yaşlı ve dezavantajlı bireylere yönelik hizmetlerini artırmayı hedefleyen Çorum Belediyesi, 2026 yılı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında hazırladığı projenin kabul edilmesiyle 2 milyon TL bakanlık desteği almaya hak kazandı.

Çorum Belediyesi, yeni yılda da sosyal destek projelerini çeşitlendirerek dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmayı, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı ve sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor.