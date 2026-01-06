Karın Çorum’a yağdığı ilk günde Çorum Kızılay ekipleri sahaya indi.

Soğuk havanın etkisini artırdığı günün ilk saatlerinde, Ulu Camiide sabah namazında Filistin için dua etmek amacıyla bir araya gelen yaklaşık 500 kişilik cemaate sıcak süt ikramında bulunuldu.

Günün ilerleyen saatlerinde ise Çorum Kızılay ekipleri, Saat Kulesi önünde vatandaşlara sıcak süt ve çay ikram etti.

Çorum Kızılay yetkilileri, kış şartlarının zorlaştığı bu günlerde dayanışma ve yardımlaşma ruhunu canlı tutmayı amaçladıklarını belirterek, ihtiyaç duyulan her an sahada olmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

Vatandaşlar ise yapılan ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kızılay ekiplerine teşekkür ettiler.

