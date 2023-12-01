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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Muhsin Dere, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Muhsin Dere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında güçlü bir Çorum için yola çıktıklarını belirterek;

'GÜÇLÜ BİR ÇORUM İÇİN YOLA ÇIKTIK'

"Umutları çoğaltarak, ufukları açarak hep beraber Türkiye Yüzyılının inşasında 'güçlü bir Çorum’ hedefimize ulaşmak için yola çıktık. Çorum sanayisi ülkede güzel bir noktada sanayicimizin ihtiyaçlarını, taleplerini daha iyi anlayarak çözüm üretmek için varız. Çorum’u gerçek anlamda bir sanayi üssü yapmak için tüm projelerimizi hazırladık. Çorum turizmde, tarımda, hayvancılıkta, sanayide her alanda büyüyen, gelişen bir şehir olacaktır. Çorum’umuz için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket ederek bu kapsamda memleketimizin gelişmesinde önemli katkıları bulunan TSO Başkanımız Çetin Başaranhıncal’a nezaketi, ilgi, alaka ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim." dedi

Ziyaretten duyduğu memnuniniyeti dile getiren TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ise;"Her işin zorlukları vardır, belediye başkanlığı da kolay bir iş değildir. Sevmek ve sevilmek güvenmek ve güvenilir olmak, samimi olmak ve samimiyetle karşılık bulmak, çalışmak, vefakâr ve cefakâr olmak, bunları hayatınıza hâkim kılıyorsanız, başarılı olmamanız için hiçbir sebep yoktur.” ifadelerini kullandı

'Belediyecilikte en önemli hadise insan evladına dokunmak ve idaresinde bulunduğunuz şehirdeki insanların gönlünde bulunma meselesidir.' diyen Başaranhıncal; "Benim belediyecilikten anladığım budur. Onun haricinde belediyecilik tabii ki temizliktir, asfalttır, yeşildir yani aklınıza ne geliyorsa A’dan Z’ye bir şehirdeki her şeydir. Bir bebeğin doğumundan ölümüne kadar, yolundan, çamurundan, yeşiline kadar bütün hayatı kapsayan sistemin adı belediyeciliktir." şeklinde konuştu