Arca Çorum FK U 19 Gelişim liginde bugün grup lideri Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü takımını konuk edecek.

Bu sezon Gelişim Liginde mücadele eden beş takım içerisinde en zayıf konumundaki Arca Çorum FK ligdeki 11. hafta maçında bugün saat 13’de grupta lider durumda bulunan Keçiörengücü takımı ile Devane sahasında karşılaşacak.

Ligde oynadığı 12 maçta on galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 31 puanla lider durumda bulunan Keçiörengücü ikinci sıradaki Sivasspor’un dört puan önünde lider durumda bulunuyor.

Arca Çorum FK ise ligde oynadığı on maçta iki galibiyet ve bir beraberlik aldı ve 7 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor.

Arca Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü arasındaki maçı Nuriye Çınar Bal yönetecek yardımcımlıklarını ise Ömür Soytemiz ve Emre Çelikcan yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Hamide Nur Coşkun görev yapacak.