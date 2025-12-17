Yurtlig Futbolda şampiyonluğu Kerebi Gazi Yurdu kazandı.

Final maçında Sungurlu KYK’yı 3-0 yenen Kerebi Gazi Yurdu takımı birinci olarak ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

Dört takımda 80 öğrencinin mücadele ettiği Yurtlig Futbol müsabakaları Mimar Sinan sahasında oynandı. İkişer maçlarnı kazanan Kerebi Gazi Yurdu ise Sungurlu Yurdu takımları finalde karşılaştı. Final maçını Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile Şube Müdürleri ile birlikte idareci ve öğrenciler katıldılar.

Final maçında rakibi önünde baştan sona kadar üstün bir futbol ortaya koyan Kerebi Gazi Ortaokulu rakibini 3-0 yenerek şampiyonluğu kazandı. Sungurlu Yurdu takımı ikinci Alaca Yurdu takımı üçüncü Osmancık Yurdu takımı ise dördüncü oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle gidereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi. Şampiyon olan Kerebi Gazi Yurdu takımı ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.