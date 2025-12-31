Çorum Belediyesi bünyesinde bulunan kapalı ve açık otoparklara yeni yılda zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre; 0–1 saat ücreti 10 TL’den 15 TL’ye, 1–2 saat ücreti 20 TL’den 30 TL’ye, 2–3 saat ücreti 30 TL’den 45 TL’ye, 3–24 saat ve günlük ücretler ise 50 TL’den 75 TL’ye yükseltildi.

Aylık abonman ücretinin ise 750 TL’den 1.250 TL’ye çıkarıldığı belirtildi. Abonman ücretindeki artışın diğer kalemlerden farklı tutulmasının gerekçesi olarak, saatlik kullanımın teşvik edilmesi ve otoparkların daha verimli kullanılmasının amaçlandığı bildirildi.

Özellikle Bedesten Otoparkı’nda abonman ağırlıklı kullanımın, vatandaşların saatlik park yeri bulmasını zorlaştırdığına dikkat çekilerek, abonman kontenjanlarının artırılması hâlinde otoparkların büyük bölümünün gün boyu dolu kalacağı ve halkın genel kullanımının olumsuz etkileneceği vurgulandı.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Amacımız araç sirkülasyonunu artırmak, kısa süreli parkları teşvik etmek ve otoparkların daha verimli kullanılmasını sağlamak. Uzun süreli parklar yerine kısa süreli ve dönüşümlü kullanımın, şehir merkezindeki otopark sorununa daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.