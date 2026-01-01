Sungurlu Belediyesi'nin tüm personelini kapsayacak (memur, sözleşmeli memur, kadrolu işçi ve işçi) personel maaş promosyon ihalesi sonuçlandı.



İhale, Halkbankası'nın en yüksek teklif olan 90.000 TL'lik teklifi sonucu sonuçlanmış olup Şubat ayında personelin istifade edeceği şekilde Sungurlu Belediyesi ve Halkbankası arasında sözleşme imzalanmıştır.



Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere; ''Belediyemize ve tüm personelimize hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor; sürece olan ilgi ve destekleri için Halkbankası Genel Müdürü hemşehrimiz Sn. Osman Arslan'a teşekkürlerimizi sunuyorum.'' ifadelerinde bulundu.

Muhabir: Çorum Hakimiyet