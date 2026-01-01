Çorum'da yaşayan 21 yaşındaki Ahmet Cücük, çalıştığı fabrikanın bahçesinde ölü bulundu.
Talihsiz gencin acı haberi Çorum'u üzdü.
EN SON MOLAYA ÇIKMIŞTI
Alınan bilgiye göre, Çorum-Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir direk fabrikasında çalışan Ahmet Cücük, 30 Aralık Salı günü saat 13:30 sıralarında molaya çıktı.
BİR GÜN SONRA BULUNDU
Kendisinden 24 saat boyunca haber alınmayan genç, aynı fabrikanın bahçesinde bir gün sonra ölü bulundu.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet