Çorum Belediyesi’nde görev yapan teknik bir personelin DEAŞ operasyonu kapsamında tutuklandığı bildirildi.

Çorum Belediyesi, DEAŞ'a yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonla ilgili, bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

“32 ilde 170 şüphelinin yakalandığı söz konusu operasyon kapsamında; Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçuna ilişkin olarak hakkında işlem başlatılan Çorum Belediyesi personeli N.B isimli şahıs hakkında 16.12.2025 tarihinde gözaltı kararı verilmiştir.

Söz konusu şahıs, 16.12.2025 tarihinde ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Devam eden adli süreç sonucunda, şüpheli 19.12.2025 tarihinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmış ve Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir.

Çorum Belediyesi bünyesinde tekniker olarak görev yapan personel hakkında yürütülen adli soruşturma doğrultusunda, ilgili personel hakkında belediye mevzuatı ve kamu hizmetinin gereklilikleri çerçevesinde idari işlem başlatılmış olup göz altına alınmasının akabinde açığa alınmıştır.

Söz konusu personel, 29 Temmuz 2013 tarihinde KPSS merkezi yerleştirme yoluyla Çorum Belediyesi’nde göreve başlamış ve 12 yıldır görev yapmaktadır.

Çorum Belediyesi olarak; hukukun üstünlüğü ilkesine, yargı mercilerinin kararlarına ve kamu düzenine azami hassasiyet göstermekte, adli ve idari süreçleri ilgili kurumlarla tam bir iş birliği içerisinde titizlikle yürütmekteyiz.”