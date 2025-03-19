Geçtiğimiz günlerde bir çay ocağında yaşanan silahlı saldırı olayında ağır yaralanan ve 12 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybeden belediye personeli köyünde toprağa verildi.
KİREÇOCAĞI KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Belediye personeli Salih Sarıçam bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kireçocağı köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
CENAZEYE BAŞKAN AŞGIN DA KATILDI
Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başkan Aşgın taziyelerini ileterek, acılı aileye başsağlığı diledi.
Editör: Fatih Battar