Çorum Belediyesi’nde memurlarının ekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik olarak hazırlanan Sosyal Denge Sözleşmesi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin tarafından imzalandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sosyal denge sözleşmemiz memurlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin de, Belediyede çalışan tüm memurları ilgilendiren sosyal denge sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni etti.

Şahin “Sözleşmemiz için tüm memurlarımız adına Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz.” dedi.