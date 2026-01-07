Mecitözü Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nda yapılan genel kurulda Halil Piroğlu, üyelerin oylarıyla 4. kez başkan seçilerek güven tazeledi.

Mecitözü Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nda mevcut Başkan Halil Piroğlu, olağan genel kurulda 4. kez güven tazeledi.

Mecitözü Şoförler ve Nakliyeciler Odası olağan genel kurulu, Gazi Düğün Salonu’nda esnafın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimlerde Başkan Halil Piroğlu, üyelerin oylarıyla yeniden oda başkanlığına seçildi.

Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kongrenin Divan Başkanlığı’nı Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür üstlenirken, katip üyeliklere Çelebi Özbek, Mustafa Çeker ve Ahmet Aylar seçildi.

Kongreye Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Mecitözü Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Muhammed Öz ile birlikte çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Toplantıda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile gelir-gider cetvelleri ve bilançolar okunarak oy birliğiyle ibra edildi.

Ardından yapılan seçimlerle yeni dönem yönetim ve denetim organları belirlendi. Buna göre Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Bülent Sözal, Aydın Özdek, Aslan Kara, Orhan Kaçan, İsmail Yıldırım ve Bayram Kaplan seçildi. Yönetim Kurulu yedek üyeleri Sinan Özcan, Çelebi Özbek, İlyas Özer, Ahmet Kahveci, Mehmet Özmen, Hüseyin Kütük ve Mesut Çoban’dan oluştu. Denetim Kurulu asil üyeliklerine Cevat Bakar, Ahmet Aylar ve Ali Çetin getirilirken; yedek üyeliklere Mesut Erdoğan, Yaşar Ceylan ve Kazım Karaca seçildi.