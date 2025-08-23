Çorum Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan maaş promosyon ihalesine ilişkin iddialara yazılı bir açıklama yaparak cevap verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “İddia edildiği gibi teklif rakamları değiştirilmemiştir. İş Bankası’nın 2396 personel için 42 aylık toplam 131 milyon 780 bin TL teklif verdiği, kişi başına düşen tutarın ise 55 bin TL olduğu” belirtildi. Açıklamada, ihalede önce toplam rakamın telaffuz edildiği, ardından şartname gereği kişi başına düşen tutarın aylık bazda ekrana yansıtıldığı ifade edildi.

Şartnameye aykırı hiçbir işlem yapılmadığının vurgulandığı açıklamada, promosyon ihalelerinde değerlendirmenin toplam rakam üzerinden değil, çalışan başına düşen promosyon tutarı üzerinden yapıldığı hatırlatıldı.

İhale sonucunda en yüksek teklifi veren Halk Bank’ın ihaleyi kazandığı kaydedildi. Halk Bank’ın 80 bin 850 TL olan teklifinin, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın banka genel müdürü Osman Arslan ile yaptığı görüşmenin ardından 83 bin TL nakit ve 7 bin TL banka puanı olmak üzere toplam 90 bin TL’ye yükseltildiği açıklandı. Böylece ödenecek toplam promosyon tutarının 215 milyon 370 bin TL’ye çıkarıldığı bildirildi.

Çorum Belediyesi açıklamasında, “Önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın menfaatleri olmuştur ve bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir. Kamuoyuna yansıtılan ‘ihale şaibeli’ iddiaları asılsızdır. Belediyemizin tüm süreçleri şeffaf, kayıt altına alınmış ve mevzuata uygun şekilde yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.