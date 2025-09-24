Çorum Belediyespor’un milli raketi Berat Özdemir Avrupa Şampiyonası için İsveç’e gitti.

24-28 Eylül tarihleri arasında İsveç’in Kosta şehrinde yapılacak olan U 13 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonasında mücadele edecek milli takım bu ülkeye gitti.

Antrenörler Mücahit Koyuncu ve Merve Nur Öztürk yönetimindeki milli takımda Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir ile birlikte Ali Enes Seren, Ahmet Çelik, Ela Su Yönder, Belinay Davuş ve Emine Aydınay bulunuyor.

Berat Özdemir’in de mücadele edeceği U 13 milli takımı grubunda Letonya, Fransa ve Yunanistan ile ana tabloya yükselmek için mücadele edecek. Şampiyonada ilk iki gün takım son iki günde ise ferdi müsabakalar yapıyacak.