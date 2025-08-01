Beyoğlu Kebap Salonu Çorum Baharspor kulübü başarılı sporcularına sponsorluk desteği veriyor.

Baharspor Başkanı ve antrenörü Hasan Çalışkan kulüp bünyesinde çalışma yapan bay bayan taekwondo ve kick boks liginde derece yahpan sporculara sponsor olarak yemek ikramında bulunduğunu açıkladı.

Bu uygulamayı ilk olarak taekwondo açık sıklette birinci olan Damla Güleç ile minikler kategorisinde altın madalya kazanan Halil Çınar Hamgir’i misafir ederek yapan Beyoğlu Kebap Salonu sahibi Turgay Keser ve işi başarılı sporcularla yakından ilgilendiler.

Baharspor Başkanı Hasan Çalışkan amaçlarının sporcularının motivasyonunu artırmak olduğunu belirterek kendilerine bu desteği veren Beyoğlu Kebap Salonu sahibi Turgay Keser ve eşine teşekkür etti.