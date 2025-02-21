Basın İlan Kurumu 32. Dönem 9. Genel Kurul Toplantısı, 18-20 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplantının 20 Şubat 2025 tarihindeki son oturumunda Yönetim Kurulu’nun teklif olarak sunduğu ve gündeme alınan maddeler görüşüldü.

Kurumun 2024 yılı bilançosu, gelir tablosu ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi. Böylece, Yönetim Kurulu’nun faaliyet dönemi de ibra edilmiş oldu. İ

lan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonlarında değerlendirilen gündem maddelerine ilişkin hazırlanan raporların okunmasının ardından oylamaya geçildi.

SÜRELİ YAYINLARA VERİLEN KREDİLERDE FAİZ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Genel Kurul, Kurum tarafından süreli yayınlara verilen yatırım ve işletme kredilerine uygulanacak faiz oranını yeniden belirledi. 2024 yılı için yüzde 45 olarak tespit edilen faiz oranının, ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak 2025 yılı için yüzde 35’e düşürülmesine karar verildi.

BASIN DERNEKLERİNE YARDIM

Toplantıda, 2025 yılı için basın derneklerine yapılacak yardım miktarı tespit edildi. 925 bin Türk Lirası’nın, ilgili yönetmelik hükümlerine göre basın derneklerine yardım olarak dağıtılması kararlaştırıldı.

AZINLIK GAZETELERİNE MADDİ DESTEK

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun 17-19 Ağustos 2011 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan cemaat toplulukları tarafından ülkemizde yayımlanan gazetelere maddi destek verilmeye devam edildi. Yönetim Kurulu’nca belirlenecek kıstaslara göre azınlık gazetelerine 396 bin Türk Lirası maddi yardım yapılacak.

GAZETELERİN ASGARİ SATIŞ FİYATI YENİDEN DÜZENLENDİ

Genel Kurul, verilen önerge doğrultusunda, yazılı basın sektöründeki maliyetleri dikkate alarak gazetelerin asgari satış fiyatlarında düzenlemeye gitti. Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 43. maddesinde belirtilen asgari satış fiyatı; yerel ve bölgesel gazeteler için 4 TL’den 5 TL’ye, yaygın gazeteler için de 6 TL’den 15 TL’ye yükseltildi.

Genel Kurul’da ayrıca, Kurum tarafından internet haber sitelerine alt yapı ve yazılım desteği sunulması ile bunun devamlılığının sağlanması, ayrıca BİK Analitik sisteminin resmî ilan yayımlama hakkına sahip internet haber siteleri ve talep eden diğer internet sitelerine çeşitli hizmetler verebilmesi amacıyla bir ticari işletmenin kurulmasına karar verildi.

Toplantı sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, Divan Başkanı Prof. Dr. Zakir Avşar ile Genel Kurul’daki görev süreleri sona eren Abdi Pehlivan, Cemal Sonsay ve Prof. Dr. Abdullah Özkan’a çiçek takdim edildi.

Toplantıyla birlikte, 32. Dönem Genel Kurulu’nun görev süresi tamamlanmış oldu. 33. Dönem Genel Kurulu, ilk toplantısını 21 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirecek.

(Haber Merkezi)