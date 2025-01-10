Bilardo İl Temsilciliğine Ulusal Hakemlerden Yüksel Tavukcu oldu.

10 yıldır Bilardo Hakemi olarak görev yapan ve Ulusal Uluslararası müsabakalarda görev yapan Yüksel Tavukcu, uzun yıllardır bu görevi yürüten Emrah Taç’ın Bilardo Federasyonu üst kurulunda görev alması üzerine İl Temsilciliği görevine atandı.

Yüksel Tavukcu hakem olarak hizmet ettiği Bilardo’yu daha iyi noktaya getirmek için elinden gelen çabayı göstereceğini belirterek kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.