Valilik Kupası 3 Bant Bilardo turnuvasında Sungurlu’dan katılan Harun Tunga birinciliği kazandı.

7-9 Şubat tarihleri arasında Profesyonel Bilardo Salonu’nda yapılan Valilik Kupası 3 Bant Bilardo turnuvasında 32 sporcu mücadele etti.

Tek maçlı eleme sistemine göre oynanan Valilik Kupası 3 Bant Bilardo turnuvasında finalinde Sungurlu’dan katılan Harun Tuna ile Çorum’dan Osman Ayvaz mücadele etti. Final maçında rakibini yenen Harun Tunga birincilik ödülünün sahibi olurken Osman Ayaz ise ikincilik kupasının aldı. Üçüncülüğü Tekin Karataş’ın kazandığı turnuvada dördüncü ise Recep Taşkın aldı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye girenlerin ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tacukcı ve Bilardo Federasyonu Eğitim Kurulu üyesi Emrah Taç verdi.

Bilardo İl Temsilcisi Yüksek Tavukcı 2025 yılının ilk faaliyeti olan Valilik Kupası 3 Bant turnuvasına katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Tavukcı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a bilardoya gösterdiği ilgi alakadan dolayı teşekkür etti.