Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden bilek güreşinde iki sporcu bir altın üç bronz madalya alarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandılar.

22-24 Mart tarihlerinde Yozgat’ta yapılan ve 11 ilden 200 sporcunun mücadele ettiği yıldız kızlar Bilek Güreşi grup birinciliğinde Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri bir altın üç bronz madalya kazandılar.

35 kiloda mücadele eden Hacer Pınar Şahin sağ kolda birinci olarak altın madalya kazanırken sol kolda ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

55 kiloda mücadele eden Hayriyenaz Tilci ise sağ ve sol kol müsabakaları sonunda iki adet bronz madalya kazandı.

Bu dereceleri ile Hacer Pınar Şahin Nisan ayı içinde Ankara’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.