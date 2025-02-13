Okullararası A Genç Erkekler Bilek Güreşi İl Birinciliği sona erdi.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda 80 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde sıkletlerinde dereceye giren öğrenciler ve okulları şöyle;

SOL KOL: 50 kilo : 1.Devran Elma (Mecitözü), 2. Erkan Çetin (Osmancık), 3. Hakan Demir (Osmancık), 4.Murat Berk Şen (Bayat), 55 kilo : 1.Burak Eraslan (Bayat), 2.Kubilay Samet Terzi (Çorum Merkez), 3.Umut Kağan Taş (Osmancık), 4.Serdal Bektaş (Boğazkale). 60 kilo : 1.Baki Oğul (Bayat), 2.Semih Derin (Boğazkale), 3.Ahmet Can Karaca (Osmancık), 4.Metin Berk Eraslan (Bayat), 65 kilo : 1.Osman Demircan (Bayat), 2.Tuncay Karakan (Bayat), 3.H.Fatih Kanmaz (Osmancık), 4.Mahmut Genç (Alaca), 70 kilo : 1.Abdullah Gürbüz (Çorum Merkez), 2. Mehmet Kaçmaz (Bayat), 3. Eren Akyol (Osmancık), 4. M.İlbey Ercoşgun (Alaca), 75 kilo : 1.Osman Coşar (Osmancık), 2.Yunus Akbaş (Osmancık), 3.Efe Yılmaz (Alaca), 4.M.Emin Yılmaz (Alaca), 80 kilo : 1.Suhabib Khalid Abdulazez (Çorum Merkez), 2.Bekir Tokmak (Alaca), 3.Göktuğ Yurttutan (Alaca), +80 kilo : 1.Muhammed Mislina Balkanlıoğlu (Çorum Merkez), 2.Caner Çetin (Alaca), 3 .Berkay Kaya (Osmancık), 4.Ahmet Güler (Laçin).

SAĞ KOL: 50 kilo: 1.Erkan Çetin (Osmancık), 2.Devran Elma (Mecitözü), 3.Hakan Demir (Osmancık), 4.Murat Berk Şen (Bayat)55 kilo : 1.Burak Eraslan (Bayat), 2.Umut Kağan Taş (Osmancık), 3.Burak Sulutaş (Laçin), 60 kilo : 1.Baki Oğul (Bayat), 2. Ahmet Can Karaca (Osmancık), 3.Salih Mızıkçı (Osmancık), 4.Semih Derin (Boğazkale), 65 kilo: 1.Osman Demircan (Bayat), 2.Tuncay Karakan (Bayat), 3.H.Fatih Kanmaz (Osmancık), 4.Mahmut Genç (Alaca)70 kilo : 1.Abdullah Gürbüz (Çorum Merkez), 2.Mehmet Kaçmaz (Bayat), 3. M.Arda Deve (Alaca), 4.Metehan Özkardeş (Osmancık)75 kilo : 1.Yunus Akbaş (Osmancık), 2.M.Esad Ünsal (Alaca), 3. Efe Yılmaz (Alaca)80 kilo : 1.Suhabib Khalid Abdulazez (Çorum Merkez), 2.Bekir Tokmak (Alaca), 3.Göktuğ Yurttutan (Alaca), +80 kilo : .Muhammed Mislina Balkanlıoğlu (Çorum Merkez), 2.Ramazan Koç (Osmancık), 3.Caner Çetin (Alaca), 4.Ahmet Kısa (Osmancık).

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Şube Müdürleri Ayşe Şenyuva ve İsmail Şahan tarafından verildi. Sıkletlerinde birinci olan sporcular ilimizi grup müsabakalarında ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.