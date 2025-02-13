İskilip Belediyespor güreş takımından Belediye Başkanı İsmail Çizikçi’ye ziyaret.

Güreş antrenörü Adem Uysal ile birlikte Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonasında mücadele edecek Halime Polat ve Büşranur Ölmez ile Okul Sporları finallerinde mücadele edecek Muhaddin Kağan Karaca Belediye Başkanı İsmail Çizikci’yi ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında antrenör Adem Uysal 14-15 Şubat tarihlerinde Sivas’ta yapılacak olan U 23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında 53 kiloda Büşranur Ölmez ve 59 kiloda Halime Polat’ın mücadele edeceği 17-19 Şubat tarihlerinde Tokat’ta yapılacak olan Okul Sporları Türkiye finallerinde 45 kiloda Muhiddin Kağan Karaca’nın madalya mücadelesi vereceğini söyledi.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci, ilçe adına mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti ve katılacakları şampiyonalarda başarılar diledi.

Çizikçi Belediye olarak amatör sporun gelişimi ve başarılı olması için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.