Liseli Genç Erkekler Bilek Güreşi İl birinciliği Atatürk Spor Salonunda yapıldı.

Sağ ve sol kolda 93 sporcunun mücadele ettiği il birinciliğinde Osmancık ve Bayat’lı sporcuların katılımı ile renklenen il birinciliğinde bu iki okul öğrencileri madalyaların büyük bölümüne sahip oldular.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Sıkletlerinde birinci olan sporcular ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkleklerinde dereceye giren sporcu ve okulları söyle:

Sağ Kol: 50 kilo: 1. İrfan Yakın (Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL), 2. Mert Yaman (Şehit Osman Aslan Anadolu Lisesi), 3. Erken Çetin (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 4. Ahmet efe Karaca (Osmancık Borsa İstanbul MTAL). 55 kilo: 1. Yunus Emre Yedekçi (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 2. Ömer Boran Odabaşı (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 3. Ahmet Bilgili (Osmancık Borsa İstanbul MTAL), 4. Ayberk Kadir Baş (Osmancık MTAL). 60 Kilo: 1. Serdar Bal (Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL), 2. Hamza Demir (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 3. Eren Armutcu (Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL), 4. Kubilay Samet Terzi (Şehit Erol Olçok Anadolu İHL). 65 kilo: 1. Tuncay Karakan (Osmancık İsmail Karataş MTAL). 2. Kaun Uzar (Osmancık İsmail Karataş MTAL). 3. Efe Savaş (Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL). 4. Enes Yardımcı (Şehit Osman Aslan Anadolu İHL). 70 kilo: 1. Şerafettin Özen (Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL)., 2. Yunus Aktaş (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 3. İbrahim İsa Otuzbir (Osmancık İsmail Karataş MTAL). 4. Sertuğ Sarı (Osmancık Borsa İstanbul MTAL). 75 kilo: 1. Shuaib Khalid Abdula (Şehit Erol Olçok Anadolu İHL) 2. Enes Derin (Osmancık İsmail Karataş MTAL). 3. İsmail Çalışkaner (Osmancık Bursa İstanbul MTAL), 4. Enis Tunahan Çoban (Osmancık Sağlık Meslek). 80 kilo: 1. Mustafa Şahin (Prof Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İHL), 2. Efe Bacak (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi), 3. Servet Yücel (Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL) +80 kilo: 1. Melih Ege Burak (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi), 2, Muhammed Misline Balkanlıoğlu (Şehit Erol Olçok Anadolu İHL), 3. Yunus Emre Kaya (Şehit Erol Olçok Anadolu İHL), 4. Elvan Doğan (Şehit Erol Olçok Anadolu İHL).

SOL KOL: 50 kilo: 1. İrfan Yakın (Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL), 2. Ahmet Efe Karaca (Osmancık Borsa İstanbul MTAL), 3. Mert Yaman (Şehit Osman Aslan Anadolu Lisesi), 4. Erkan Çetin (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 55 kilo: 1. Yunus Emre Yedekçi (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 2. Yunus Emre İpek (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 3. Ömer Boran Odabaşı (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 4. Ayberk Kadir Baş (MTAL). 60 kilo: 1. Kubilay Samet Terzi (Şehit Erol Olçok Anadolu İHL), 2. Eren Armutcu (Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL), 3. Serdar Bal (Şehit Yakup Kozan Aanadolu İHL),. 4. Hamza Demir (Osmancık İsmail Karataş MTAL). 65 kilo: 1. Emrullah Çıplak (Osmancık İsmail Karakaş MTAL), 2. Kaan Uzar (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 3. Mustafa Can Fidan (Osmancık Borsa İstanbul MTAL), 4. Emirhan Yener (Osmancık Borsa İstanbul MTAL), 70 kilo: 1. İbrahim İsa Otuzbir (Osmancık İsmail Karataş MTAL, 2. Yunus Akbaş (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 3. Şerafettin Özen (Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL) 4. Sertuğ Sarı (Osmancık Borsa İstanbul MTAL), 75 kilo: 1. İsmail Çalışkaner (Osmancık Borsa İstanbul MTAL), 2. Shuaib Khalid Abdula (Şehit Erol Olçok Anadolu İHL) 3. Enis Tunahan Çolak (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 4. Enes Derin (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 80 kilo: 1. Mustafa Şahin (Prof Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İHL), 2. Servet Yücel (Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL), 3. Efe Bacak (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi), +80 kilo: 1. Muhammed Mislina Balkanlıoğlu (Şehit Erel Olço Anadolu İHL), 2. Melih Ege Budak (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İHL), 3. Yunus Emre Kaya (Şehit Erol Olçok Anadolu İHL), 4. Eymen Sarırecepoılu (Osmancık İsmail Karataş MTAL).