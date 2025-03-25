Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı ve futbolcular, Bilgi Koleji’nde öğrencilerle bir araya geldiler.

Öğrencilerle özel bir buluşmaya imza atan Çorum FK teknik direktörü Tuncay Şanlı ve futbolcular, çocuklarla keyifli anlar yaşadılar.

Futbolun birleştirici gücüyle dolu bu anlamlı buluşmada, öğrencilerin heyecanına ve mutluluğuna ortak olan Tuncay Şanlı ve oyuncuları, yaşadıkları mutluluğun tarifsiz olduğunu belirterek, “Bu güzel günü unutulmaz kılan herkese teşekkürler” dediler.

Şanlı ve futbolcular, “İlk iç saha maçımızda da bu muazzam atmosferi görmek için sabırsızlanıyoruz. Hep birlikte daha büyük coşkulara, daha büyük zaferlere” ifadelerini dile getirdiler.