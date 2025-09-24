Saadet Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından, “Küresel Emperyalizm, Filistin Direnişi ve Yeni Bir Dünya” başlıklı bir konferans düzenlenecek.

Araştırmacı ve yazar Muammer Bilgiç’in konuşmacı olarak katılacağı konferans, 26 Eylül Cuma günü, saat 19.30’da Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayip Sarı, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Adalet ve barış dolu bir dünyanın inşası için küresel sömürü düzenine karşı verilecek mücadelenin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, Muammer Bilgiç’in ufuk açıcı değerlendirmelerini dinlemek üzere bu özel programa davet ediyorum.” ifadelerine yer verdi.