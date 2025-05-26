Gebze’de yapılan U 15 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında Çorumlu güreşciler bir gümüş birde bronz madalya kazandılar.

22-23 Mayıs tarihleri arasında Gebze Spor Salonu’nda yapılan U 15 Türkiye Serbest Gürey Şampiyonasında yaklaşık 400 güreşci mücadele etti. 48 kiloda mücadele eden Çorum İl Milli Eğitimspor kulübünden Yusuf Eren Koçak zorlu rakiplerini geçerek finale yükseldi. Final maçında Adana Karaisalı kulübünden Muhammed Gölha Ada’ya yenilerek gümüş madalya kazandı.

75 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor kulübünden Hamza Çiçek eleme maçlarını kazanarak yükseldiği yarı final maçında rakibine yenilerek sıkletinde ikinci oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.