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Hakimiyet Gazetesi köşe yazarlarından Ali Atan, Ahlatcı Çorum FK'nın zorlu Bandırmaspor deplasmanında aldığı 1 puanı değerlendirdi.

İşte Ali Atan'ın o yazısı:

Bir güzel sevmiştim, yanağı gamze.

Pardon ya spor yazısı yazacaktık, olaya yanlış girdik.

Bir güzel derken, Bandırma deplasmanından alınan 1 puanı kastettim.

Gelinen noktada 13 puanla 8. sıradayız.

Bandırma deplasmanında aslında 3 puana yakın olan taraf bizdik.

Daha iyi, daha diri ve daha istekli olan tarafdık.

Olsun 1 puan iyidir.

Neticede hedef belli ve bunun için alınan her puan oldukça kıymetli.

Final pası ve vuruşlarına biraz daha dikkat etmemiz lazım gibi geliyor bana.

Şehir önce bu ligde "Barınma" hikayesini okumalı.

Ona göre analizler yapmalı.

Evet bazı isimlerden istenilen verim alınamıyor, bu doğru.

Lakin Dünya'da hiç bir takımın transfer yüzdesi tam isabet değil.

Başkan Oğuzhan Yalçın olup biten her şeyin farkında bence.

Ocak ayına kadar çok fazla yapabileceği bir şey yok.

Bunun için de hep beraber Ocak ayını beklememiz lazım. Başta da söylediğimiz gibi bu Ligin en genç kulübüyüz.

Rakiplerimizin hemen hepsi büyük camialar.

O nedenle önce burada bir barınalım.

Sonrası için başkan sanırım büyük düşünüyor.

Sanırım değil, algılarım beni yanıltmıyorsa gelecek için planları büyük.

Futbol bu Play-Off filan gelirse nasıl tutum tutunacaklar sorusunun cevabı da net, "Hazırlar"

Bize düşen sakin, sabırlı ve de herkes kendince destek olmak.

Bunu yapmak bu kadar zor mu?

DEĞİL ASLA DEĞİL...

BAŞKAN BİZİ TESİSE GÖTÜR

Ahlatcı Çorum FK yönetimi, Belediye Başkanı Sayın Dr. Halil Aşgın'dan altyapıya tesis için yer tahsisi konusunda yardımcı olmasını talep etmişti.

Sanırım bu talep sadece talep edildiğiyle kaldı. Ya da bir takım gelişmeler var ama kamuoyuyla paylaşılan bir şey yok. Bakınız Sayın başkan siz bu işi çözene kadar belirli aralıklarla bu konuyu sıcak tutacağım. O iş tamam denildiği anda da gerekirse makamınıza gelip özellikle tebrik edeceğim. Çünkü ne kadar tesis o kadar düşük suç oranı. Bu nedenle size tarih önünde önemli bir görev düşüyor. Siz iyi birine benziyorsunuz ve bu işi çözecek gibi duruyorsunuz.

Lakin bu kararı, "TEK BAŞINIZA SİZ" verirseniz olacak gibi.

Çünkü bu işin olmaması için uğraşanlar da var gibi sanki.

Öyle değil mi Sayın Başkan?

KULÜBÜ SAVUNUN

Son günlerde bazı taraftarımız 18,11 ve sahaya giremeyen futbolcuları dert etmeye başlamış.

Yapmayın, hiç bir futbolcu forması sırtında transfer olmaz.

Bırakın bunu savunduğunuz futbolcu ya da futbolcular düşünsün.

Bizler Çorumlu olarak öncelikle kulübümüzün menfaatlerini düşünelim.

Bizim 1 tane kulübümüz var.

Onların ise yüzlerce Kulübü.

Saha orada çalışsın, çabalasın, uğraşsın alsın formayı.

Suç sadece oynamayan da değil kanımca.

ANTİ PARANTEZ

Tahsin Tam hocamız bazılarına göre gitsin.

Bazılarına göre adam ne yapsın?

Bazılarına göre yapacağı çok var.

Bazılarına göre yapmaması gereken şeyleri yapmıyor.

Bazılarına göre başka hocanın gelişi iyi olacak.

Bana göre mi?

Milli maçlar nedeniyle bu hafta maç yok.

Nereye gitsem acaba?

Nasipten ötesi hikaye.

HAFTANIN SÖZÜ

"Bazı futbolcular o kadar bencildir ki, giymediği formanın nedenini kendinde hiç aramaz. Oysa ki, malzemeciler her antrenman öncesi temiz malzeme koyar önüne..."