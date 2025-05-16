Futbol Federasyonu yeni sezon profesyonel liglerdeki oyuncu uygunluğu şartlarını yeniledi.

Arca Çorum FK’nın mücadele ettiği 1. ligde yabancı oyuncu sayısı değişmedi ancak bir yabancı oyuncunun 2003 ve daha sonra doğumlu olması şartı getirildi.

Federasyonu Yönetim Kurulu önümüzdeki iki sezonda Süper Lig, 1. lig, 2. ve 3. liglerde 2025-26 ve 26-27 sezonlarında uygulanacak futbolcu uygunluklarını açıkladı. Buna göre 1. ligde iki sezonda takımlar 8’er yabancı oyuncu ile sözleşme imzalayacak. Bu sezon takımlar bir yabancı oyuncuyu 2003 ve daha sonra doğumlulardan almak zorunda. Önümüzdeki sezon ise sekiz yabancıdan en az ikisinin 2004 ve daha sonra doğumlu olması şartı getirildi.

3. lige kontenjan geldi

Futbol Fedeasyonu en radikal kararı ise 3. ligde aldı.

Federasyon bu sezondan itibaren 3. ligde takımlar kadrolarında 2005 ve daha büyük doğumlu en fazla beş futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek.

Bu kararın açıklanmasının ardından bu statüye uymayan futbolcular büyük tepki gösterdiler.