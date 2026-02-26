Çorum Ataspor kulübünden Deniz Ece Dugan milli takım seçmelerinde 14 yaş milli takım barajını geçerek puan alan tek sporcu oldu.

19-22 Şubat tarinlerinde Sakarya’da yapılan Paletli Yüzme Kulüpler arası Gençler Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde üç kategoride mücadele eden Deniz Ece Dugan bir altın iki bronz madalya kazandı.

Deniz Ece Dugan 100 metre çift palette Türkiye Şampiyonluğunu kazanırken genç milli takım barajını geçmeyi başardı.

50 metre çift palette Türkiye üçüncüsü olan ve genç milli takım barajını geçen Dugan 200 metre çift palette ise üçüncü olarak ikinci bronz madalyanın sahibi oldu.

Dugan 14-17 yaş gençler kategorisinde ilk yılında milli takım seçme kriterleri müsabakasında kategorisinin en küçük sporcusu olmasına rağmen milli takım barajlarını geçerek puan almaya hak kazanan sporcu oldu. Bu başarısı ile Deniz Ece Dugan milli takımda