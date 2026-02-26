Okullu Yıldız Erkekler Dart İl birinciliğinde tüm kupaları ilçe okulları kazanırken merkezden hiç bir okul kürsüye çıkmayı başaramadı.

Şampiyonluğu ise İskilip Atatürk Ortaokulu kazandı.

Olimpik Yüzme Havuzu Bocce Salonunda yapılan yıldız erkekler dart il birinciliğinde dokuz okuldan 27 sporcu mücadele etti. İskilip Atatürk Ortaokulu İdareci Mustafa Koçak ve antrenör Tarık Uyuşmak yönetiminde Ahmethan Sağır, Kemal Çorumlu, Erey Mert Balcı ve Asaf Kayra Ateş’li kadrosu ile tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğu kazandı.

Uğurludağ Ortaokulu antrenör Ceyhun Der yönetiminde Bülent İpep, Ahmet Kayra Temur ve Süreyya Sancar Alp Ateş ve Emir Karaağaç’dan oluşan kadrolu ile ikincilik kupasını kazanırken., İskilip Ebussuud Efendi Ortokulu İdareci Saffer Kart antrenör Utku Ulaş Gülbaş yönetiminde Eren Karaca, Ömür Düşün, Mikail Karakaya ve Muhammed Selim Telli’den oluşan kadrosu ile üçüncü oldu.

Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu İdareci Kenan Saygılı ve antrenör Koray Boyar yönetimide Berat Şahin, Yusuf Çimen, Berat Uncu ve Yavuz Can Biçer’li kadrosu ile dördüncülük kupasını aldı.