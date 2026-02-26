Mehmet Can Töremiş yine Türkiye Şampiyonu. Ankara Sincan Spor Kompleksinde yapılan 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında Osmancık Barış Boyar Badmintanspor kulübünden milli sporcu Mehmet Can Töremiş tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğu kazandı.

20-24 Şu.bat tarihlerinde Sincan’da yapılan Türkiye Şampiyonasında 55 ilden 500 sporcu mücadele etti. Osmancık Barış Boyar Badmintonspor kulübünden milli sporcu Mehmet Can Töremiş zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Kayseri Badmintonspor kulübünden Yiğitcan Erol’u yenerek Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Osmancık Barış Boyar Badmintonspor kulübü başkanı ve Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar Mehmet Can Töremiş’i başarısından dolayı tebrik etti ve başarılarının artarak devam etmesini diledi. Boyar, Töremiş’in bu yolculuğunda emeği geçen her daim yanında olan ailelerine ve kulüp antrenörü Eren Murat Güngör’e teşekkür etti.