Birleşik Kamu İş İl Temsilcisi Tuba Üreyen, yaptığı açıklamada Birleşik Kamu-İş sendikasının 1 Mayıs Tertip Komitesi dışında tutulmasına tepki gösterdi.

Çorum’da 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü için işçi ve kamu emekçisi konfederasyonlarının temsilcileri bir araya gelerek 1 Mayıs Tertip Komitesini oluşturduklarını kaydeden Birleşik Kamu İş İl Temsilcisi Tuba Üreyen, “Bu yıl yürütülen süreç bizlerde ciddi kaygılar uyandırmıştır. Nitekim bu komite, en fazla üyeye sahip olan Birleşik Kamu-İş sendikasını üstten bakan bir tavır ile komite dışında tutmuştur. Komitede örgütümüze yer verilmemesine, görüşlerimizin alınmamasına ve bildiri içeriğine etki edemememize rağmen; sanki komitenin bir üyesi gibi ismimizin kullanılması ahlak sınırlarını zorlamaktadır. İlk olarak DİSK Emekli Sendikası, KESK, Türk-İş ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nin bir araya gelerek kurduğu tertip komitesi, nezaketen Birleşik Kamu-İş olarak bizleri de birlikte hareket etmeye davet etmiştir. Bu toplantıda, Birleşik Kamu-İş olarak 1 Mayıs alanında yer almak istediğimizi açıkça ifade ettik. Ayrıca, katılımcılar arasında en fazla üyeye sahip sendikalardan biri olarak tertip komitesinde aktif görev almak, program akışına, afiş tasarımına, ortak sloganlara ve bildirinin hazırlanmasına katkı sunmak istediğimizi vurguladık. Ancak buna karşılık, “Komite zaten oluşturuldu, bildiri hazırlandı, program tamamlandı. Katılmak isterseniz sadece fikirlerinizi sunabilirsiniz” yanıtı verildi. İlerleyen süreçte yapılan toplantıya katıldığımızda ise sendika ve derneklerin yanı sıra bazı siyasi partilerin de doğrudan yönlendirici bir tutumla yer aldıklarını gördük” dedi.

Siyasi partilerin 1 Mayıs’a destek vermelerinin doğal olduğunu ancak 1 Mayıs’ın ruhunu ve içeriğini belirlemeye çalışmalarının asla kabul edilemez olduğunu dile getiren Tuba Üreyen, “Tüm yapıcı tavrımıza rağmen, program akışı ile ilgili sunduğumuz ilk öneri sert şekilde reddedildi.Önerimiz şuydu: 1 Mayıs mitinginin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları,

görevi başında hayatını kaybeden işçi ve kamu emekçileri, 1977, 1989 ve 1996 1 Mayıslarında hayatını kaybeden emekçilerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlaması, ardından bağımsızlığımızın ve anti-emperyalist direnişimizin simgesi olan İstiklal Marşı’nın okunması.

Ancak bu önerimize gösterilen açık tepki, bizim için bardağı taşıran son damla olmuştur.Heyete, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşı’na yönelik bu mesafeli tutumun kabul edilemez olduğunu ifade ederek toplantıdan ayrıldık. Bunun ardından, tertip komitesine çağrılmayan diğer işçi ve kamu sendikaları ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) yetkilileriyle bir araya geldik. Bu toplantıda, 1 Mayıs’ın Atatürk ve İstiklal Marşı’ndan yoksun bir anlayışla düzenlenmesinin kabul edilemeyeceğini ve mevcut komite ile birlikte hareket edemeyeceğimizi açıkça dile getirdik. ADD yetkilileri, iki tarafı da dinledikten sonra bu tartışmanın tarafı olmak istemediklerini ve bu sebeple alana çıkmayacaklarını bildirmişlerdir. Atatürk ve İstiklal Marşı söz konusu olduğunda ADD’nin tarafsız kalması hususunu da siz değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sonrasında, oluşturduğumuz yeni tertip heyetiyle, Atatürk ve İstiklal Marşı’na sahip çıkan, emek ve bağımsızlık mücadelesinin ruhuna uygun bir 1 Mayıs mitingi düzenlenmesi konusunda fikir birliğine vardık. Yeni heyetimiz, son ana kadar mevcut komite ile uzlaşma sağlamak için samimi çaba göstermiştir. Ancak, sürecin başından beri yok sayılmamız, 1 Mayıs bildirisinde, sloganlarında ve program içeriğinde görüşümüzün alınmaması, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanması talebimizin reddedilmesinden dolayı birleşme sağlanamamıştır. Son ana kadar “Saygı duruşu ve İstiklal Marşı” konusunda Tertip Komitesinin olumlu bir taahhüt vermemesi nedeniyle, 1 Mayıs günü saat 11.15’te Devlet Tiyatro Salonu önünde toplanarak yapacağımız yürüyüş sonrası 12.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda bağımsızlık ve emeğin şanlı direnişini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, İstiklal Marşı'nın coşkusuyla, tüm işçiler, kamu emekçileri, emekliler ve halkımızla birlikte haykıracağız. Bu onurlu yürüyüşümüze tüm üyelerimiz ve halkımız davetlidir” diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)