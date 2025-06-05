Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, Kurban Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Tüm Çorum’da, diğer illerde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan hemşehrilerine birlik, beraberlik içerisinde kazasız, belasız bir bayram dilediğini ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları dile getirdi:

“Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı, manevi değerlerimizin pekiştiği Kurban Bayramı’na kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Kurban Bayramı’nın, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni eder, bayramın, birlik ve beraberlik içinde geçmesini dilerim. Kesilen kurbanlar kabul ve makbul olsun.

Bayramda sevdikleriyle bir araya gelmek için yola çıkacak vatandaşlarımıza bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kıymetli Çorumlu hemşehrilerim olmak üzere milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, önümüzdeki bayrama ülkece refah ve mutluluk içerisinde girmeyi temenni ediyorum.”