Trendyol 1. Lig'de cuma günü evinde İstanbulspor'u 5-0 gibi farklı skorla mağlup eden Bodrum FK 1 haftalık aradan sonra liderlik koltuğunu yeniden devraldı.

Bodrum FK yeniden zirvede10.11.2025 11:23:49

Haftaya Bodrum FK'nın averajla önünde zirvede giren Esenler Erokspor Erzurumspor deplasmanından 1-1 beraberlikle döndü.

Ligde 13 maç sonunda puanını 27'ye çıkaran Bodrum, zirveye yeniden bayrağını dikti. Bodrum ekibi milli maçlar için sezona verilen 1 haftalık araya lider girerken, takipçileri Pendikspor ve Amed Sportif'in 26'şar, Erokspor ve Çorum FK'nın 25'er puanı bulunuyor.

Bodrum FK'dan 4 oyuncuya milli davet

Bodrum FK'nın 4 oyuncusu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Yeşil-beyazlıların genç yıldızı Ali Habeşoğlu, Ümit Milli Takım'ın 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası'nın elemelerindeki Ukrayna ve Litvanya maçlarında ter dökecek.

Arlind Ajeti ülkesi Arnavutluk, Fredy Alfredo Riberio da Angola Milli Takımı'nda forma giyecek. Zdravko Dimitrov ise Bulgaristan Milli Takımı kadrosunda yer alacak. Dimitrov'un görev yaptığı Bulgaristan, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da ay-yıldızlı ekibimizle rakip olacak.

A Milli Takım, 11 Ekim'de oynanan grup maçında Dimitrov'un formasını giydiği Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 yenmişti.