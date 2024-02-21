Ahlatcı Çorum FK’da Bodrumspor maçının biletleri satışa çıktı.

Kırmızı siyahlı kulüp yönetimi bu maçtan itibaren güney kale arkası ve kapalı sağ tribünün ikinci bir karara kadar kapatıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bodrumspor maçı biletleri VİP A, B ve D bloklarında 300 lira sol kapalıda 200 lira maratonda 100 lira kuzey kale arkasında 50 lira ve misafir tribün biletleri ise 65 liradan sıtıaşa çıkarıldı.

Açıklamada yönetimin kurulu ve İl Spor Güvenlik Kurulu kararı ile kapatılan güney kale arkası tribün kombineleri kuzey kale arkasına, sağ kapalı tribün biletleri ise sol kapalı tribüne aktarıldığı açıklandı.