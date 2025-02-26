Ahlatcı Çorum FK Ziraat Türkiye Kupası C grubundaki son maçında bugün Boluspor ile karşılaşacak. Kırmızı Siyahlı takım saat 15.00’de Yeni Stadyumda oynayacağı maçta Boluspor karşısına aldığı karar doğrultusunda alt yapı oyuncuları ağırlıkta bir kadro ile çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası c grubunda mücadele eden Çorum FK grupta ilk maçında sahasında Konyaspor’a 1-0 yenilmiş ve bu karşılaşmanın ardından ise kupadaki iki maçına U 19 takımı ile çıkma kararı almıştı. Kırmızı Siyahlı takım ikinci hafta maçında Başakşehir deplasmanında U 19 takımı ile çıktı ve bu maçtan 4-1 mağlup ayrıldı.

Çorum FK grupta son maçında kendisi gibi ilk iki maçından puansız ayrılan Boluspor önünde ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Grupta hiç bir iddiası bulunmayan iki takımın maçına kulüpler ligdeki zorlu yarışı düşünerek alt yapıdan isimlerle çıkacak.

Çorum FK ile Boluspor arasındaki maçı İstanbul’dan Melih Aldemir yönetecek.

İki takım bugün oynayacakları kupa maçının ardından önümüzdeki hafta içinde de ligde yine Çorum’da karşılaşacaklar. Çorum FK ile Boluspor takımları ligin 28. hafta maçında 5 Mart salı günü saat 16’de yine Yeni Stadyumda karşılaşacaklar.

Ahlatcı Çorum FK’da bugün Boluspor ile Ziraat Türkiye Kupasında karşılaşacak kadro açıklandı. Kırmızı Siyahlı takımın kadrosunda bulunan kalecilen Ahmet Sait ve Mahmut Eren ile Eren Tunalı, Taha Reçber, Hasan Ege ve Efecan ile birlikte U 19 ve U 17 takımlarında forma giyen Furkan İsmail, Abdullah, Burak, Polat, Emin, Yunus, Yusuf, Emiralp, Doruk, ahmet Acısı, İbrahim ve Ramazan.