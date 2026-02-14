PFDK kaleci İbrahim Sehiç’e kural gereği kırmızı karttan dolayı bir maç ceza verirken hakeme yönelik eylemi nedeni ile ise 40 bin lira para cezası verdi.

Vanspor ile oynanan maçın son dakikalarında kırmızı kart gören kaleci Sehiç çift sarı karttan atılmasına karşın müsabaka hakemine sportmenliğe aykırı yönelik hareketi nedeni ile ceza kuruluna sevk edilmişti.

Kurul Sehiç’e kırmızı karttan dolayı bir maç ceza verirken hakeme yönelik eylemine maç cezası vermedi 40 bin lira ile cezalandırdı.

Aynı maçta müsabaka hakemine yönelik eylemi nedeni ile Sportif Direktör Mustafa Soley’e 1 maç soyunma odas ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 40 bin lira antrenör Mehmet Aktürk’e ise 20 bin lira para cezası ve 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

ÇORUM FK EN ÇOK CEZA ALANLAR LİSTESİNDE

Arca Çorum FK ligin ilk yarısında en fazla ceza alan kulüpler sıralamasında altıncı sırada yer aldı.

Ligtede 1. ligden en fazla ceza alan kulüp ise Amedspor oldu.

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun sezonun ilk yarısında ceza verdiği kulüpler sıralaması açıklandı. Buna göre listenin ilk sırasında Beşiktaş kulübü bulunurken Çorum FK ise altıncı sırada yer alarak bu anlamda kötü bir örnek oldu.

Açıklamaya göre ilk on içinde yedi tane Süper Lig takımı bulururken 1. ligden ise üç takım yer aldı. Beşiktaş kulübü ilk sırada yer aldığı listede Fenerbahce ikinci sırada yer alırken 1. ligde lider durumda bulunan Amedspor ise üçüncü sırada yer aldı.

Kocaelispor kulübü dördüncü sırada yer alırken Galatarasay kulübü ise bişenci sırada yer aldı. Çorum FK’nın altıncı sırada bulunduğu en fazla ceza alan kulüpler sıralamasında Trabzonspor yedinci Rizespor sekizinci Konyaspor dokuzuncu ve Vanspor kulübü iSe onuncu sırada yer aldı.