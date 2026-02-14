Okullu Yıldız Erkekler Futsal’da şampiyonluğu Mimar Sinan Ortaokulu kazandı.

Final maçında, Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu’nu 4-1 yenen Mimar Sinan Ortaokulu şampiyonluğu kazandı. Mimar Sinan mahallesinin iki takımının final oynaması mahalledeki futbol kültürünü göstermesi adına son derece önemli.

29 takımın mücadele ettiği okullu yıldızlar futsal il birinciliğinde grup ve eleme maçları sonunda dün yarı finalde kaybeden 23 Nisan Ortaokulu ile Prof Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu takımları üçüncülük maçında karşılaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan maç gol düellosuna sahne oldu. Karşılıklı gollerle son dakikaya 5-5 beraberlik ile girilen maçta son dakika golü ile rakibini 6-5 yenen 23 Nisan Ortaokulu üçüncü olurken Prof Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulusi ise dördüncü oldu.

Bu maçın ardından TOKİ Spor Salonunda oynanan final maçında ise Mimar Sinan Ortaokulu ile Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu şampiyonluk maçında karşılaştılar. Rakibi önünde baştan sona kadar üstün bir oyun çıkarten Mimar Sinan Ortaokulu rakibini 4-1 yenerek şampiyonluğu kazandı.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.