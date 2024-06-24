Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Antrenörler Günü nedeni ile bir araya geldiği futbol antrenörlerine bu dönem içinde iki futbol sahası sözlerini yerine getireceklerini söyledi.

Cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonu’nda futbol antrenörleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın futbol antrenörlerine hem hediye verdi hemde müjde.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ve futbol antrenörlerinin katıldığı toplantıda konuşan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı amatörlere Çorum Belediyesinin çok büyük destek verdiğini söyledi.

Arıcı, Çorum Belediyesinin Beltaş üzerinden sponsorluk olarak kulüplere katılım payı ve Çorum’u temsil eden kulüplere maddi destek verdiğini belirterek bu konuda Aşgın’a teşekkür etti.

Arıcı amatör kulüp sayısının arttığını ve sahaların artık yetersiz hale geldiğini belirterek Başkan Aşgın’dan en kısa sürede iki futbol sahası istediklerini belirtti.

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın mevcut sahaları kaldırırken verdikleri sözü hatırlatarak ‘Biz o dönem iki saha alıyoruz dört saha yapacağız demiştik. Bunlardan ikisi yaptık diğer ikisinide inşallah bu dönemimizde yapacağız. Sahaları öncelikle Bakanlık veya Spor Toto üzerinden yaptırmak için her türlü girişimde bulunacağız. Ekonomik durumlar malum. Tüm bu çalışmalardan sonuç alamazsak ise Belediye imkanları ile bu iki sahayı yaparak sizlerin hizmetine sunacağız’ dedi.

Daha sonra sohbet havasında geçen toplantıda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın antrenörlere birer set hediye etti ve başarılar diledi.