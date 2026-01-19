CAVO Otomotiv fabrikasında yapılan anlaşmayla işçilerin aldığı en düşük ücret sosyal haklarla birlikte aylık 95 bin TL'ye kadar yükseldi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan CAVO Otomotiv’de devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla tamamlandı. DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ile yürütülen müzakereler sonucunda 19 Aralık’ta imzalar atıldı. Yeni yılda yürürlüğe girecek sözleşmeyle işçilerin net maaşı 95 bin liraya çıkarıldı. Net 83, toplamda maaşlar 95 bin TL oldu. Maaşı duyan işçiler halayla kutladı Sendikanın açıklamasının ardından grev sona ererken, maaşı duyan işçiler de kararı halaylar çekerek kutladı.