Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Yöneticileri ile birlikte Yazı Çarşı’da faaliyet gösteren kahvehane işletmecilerini, esnafı ve kahvehanelerde bulunan vatandaşları ziyaret etti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapan İl Başkanı Solmaz, esnafa hayırlı Ramazanlar dileyerek bereketli ve bol kazançlı işler temennisinde bulundu.

Ziyaretler sırasında; kahvehanelerde bulunan vatandaşlarla da bir araya gelinerek samimi sohbetler gerçekleştirildi, gündeme dair konular, ekonomik şartlar ve yerel meseleler üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret boyunca hem esnafın, hem de vatandaşların talep ve önerileri dinlenerek not alındı.

CHP İl Başkanı Solmaz, “Dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan’da toplumun her kesimiyle bir arada olmaya, halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

