Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin, "24 Ekim itibarıyla üzerinde tapu varsa, o vatandaşlarımız başvuramayacak. Projeyi 24 Ekim itibarıyla duyurduk, 10 Kasım'da başvuruları alacağız." dedi.

Bakan Kurum, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" diye adlandırılan 500 bin sosyal konut projesinin bugüne kadar yapılmamış bir proje olduğunu söyledi.

Konutların illere göre dağılımında nüfusun dikkate alındığını belirten Kurum, "Hangi bölgede konut, kira fiyatlarının arttığını, daha fazla arzın ihtiyaç olduğunu tespit ettik. İhtiyaca göre alanlarımızı belirledik." ifadelerini kullandı.

"Konut kiralarını, konut fiyatlarını aşağı çekeceğimiz bir proje olacak." diyen Kurum, hedeflerinin, hem deprem dönüşümü gerçekleştirmek hem de evi olmayan dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapabilmek olduğunu aktardı.

Bakan Kurum, projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturulduğunu bildirdi.

Projeye başvuru şartlarını da değinen Kurum, şunları kaydetti:

"24 Ekim itibarıyla üzerinde tapu varsa, o vatandaşlarımız başvuramayacak. Çünkü biz, projeyi 24 Ekim itibarıyla duyurduk, 10 Kasım'da başvuruları alacağız. Arsa ile alakalı, hisseli konutu, arsası olabilir. Başvuru sahibine düşen değerin 1 milyon lirayı aşmaması gerekiyor. Ailesinden hisseli arsa kalmış olabilir, hisseleri kalmış olabilir. Hissesine düşen değer, belediyenin rayiçleri hesabı üzerinden 1 milyon lirayı aşmayacak. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf. Onların herhangi bir gayrimenkul şartı ve azami gelir şartı yok."

"Aralıkta kuralarımızı çekeceğiz, martın başına kadar kura süreci yürüyecek"

Kurum, başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekeceğini belirtti.

Ankara ve İstanbul'da örnek dairelerin bulunduğunu dile getiren Kurum, isteyenlerin bu daireleri görebileceğini söyledi.

Aidattan daha düşük bir taksit ödeneceğinin altını çizen Kurum, taksitlerin Anadolu'da 6 bin 750 liradan İstanbul'da ise 7 bin 313 liradan başlayacağını aktardı.

Projeye başvuruların 10 Kasım'da başlayacağını ifade eden Kurum, "19 Aralık'a kadar başvurularımızı alacağız. İhalelerimizi, yani inşa sürecini kasım itibarıyla başlatacağız. Aralıkta kuralarımızı çekeceğiz, martın başına kadar kura süreci yürüyecek. İlk konutlarımızı 2027'nin Mart ayında vatandaşımıza teslim edeceğiz." dedi.

İstanbul'daki kiralık konutlar için özel kontenjan ayrılacak

Kira fiyatlarını aşağıya çekmek istediklerini vurgulayan Kurum, bu kapsamda sadece İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutun inşa edileceğini bildirdi.

Bu konutların yönetimi, bakımı ve denetiminin TOKİ eliyle yürütüleceğini belirten Kurum, "Buralarda da kontenjan ayıracağız. Onları duyuracağız vatandaşımıza... Gençlerimize, memur vatandaşlarımıza, kentsel dönüşüme girmiş evini yenilemek isteyen vatandaşımıza gibi böyle kontenjanlarımız olacak. O kontenjanlara vatandaşımız başvuracak, başvuru eğer bizim konut sayımızdan fazlaysa noter huzurunda kura çekeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 mahalle konağı da inşa edileceğini de dile getirdi.

Yapı kullanım belgesi olanlar ve yurt dışında yaşayan vatandaşların projeye başvuramayacağını belirten Kurum, geliri olmayanların ise projeye başvurabileceğini söyledi.

Kurada adı çıkmayanların başvuru ücretlerini geri alabileceğini aktaran Kurum, "Adı çıkanlar sürece devam edecek, çıkmayanların ertesi gün hesaplarına paraları iade edilecek. Mart ayına kadar süreci tamamlayacağız." dedi.

"Aidatlara enflasyonun üzerinde artış yapılamayacak"

Deprem bölgesinde yürütülen son çalışmalara değinen Kurum, 11 ilde 3 bin 481 şantiyede 200 bin çalışanla faaliyette olduklarını söyledi.

Bugüne kadar deprem bölgesinde 304 bin 836 konutun teslim edildiğini anımsatan Kurum, "Kasım ayı içerisinde 350 bininci konutu teslim edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar 453 bin hak sahibi var, hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarının tamamını teslim ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 450 bininci konutun anahtarını Hatay'da vereceklerini belirtti.

Sığınak konusunda mevzuatı incelediklerini, yeni bir yönetmelik hazırladıklarını, standartları günün şartlarına uygun hale getirdiklerini aktaran Kurum, "Burada herhangi olağanüstü durum yüklenecek bir konu değil. Bir mevzuat güncellemesi var. Deprem toplanma alanları dediğimiz alanların altında ve millet bahçelerinin altında TOKİ eliyle sığınaklar yapacağız." dedi.

Fahiş aidat artışlarına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Fahiş aidat kısmında vatandaşımızdan gerçekten büyük bir serzeniş var. Onu dikkate alacak düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Site yönetimleri kontrol altına alınacak. Hepsi sınıflandırılacak. Tamamı Bakanlığımız denetimine girecek. Vatandaşımızdan gelen bir talep varsa biz, gidip site yönetiminin denetimi gerçekleştireceğiz. Her yıl site yönetim firmaları denetlenecek. Denetimlerde olağanüstü durum varsa gerekli cezai ve hukuki süreci yürüteceğiz. Aidatlara site yönetim şirketi enflasyonun üzerinde artış yapamayacak. TEFE, TÜFE üzerinde artış yapamayacak ve bunu da 3 ay içerisinde genel kurula götürmek zorunda."