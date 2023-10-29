Manisa FK- Ahlatcı Çorum FK maçının 37. dakikasında skandal bir hakem kararına imza atıldı.
Maçın 37.dakikasında Ozan Sol'un pasında Geraldo sol kanattan topu ceza sahası içine çevirdi.
Topla buluşan Ahmet Sagat topu ağlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt verdi.
Ardından VAR'a gitti ancak çizilen ofsayt çizgisi herkesi şaşırttı.
Ekranda Geraldo geride olmasına rağmen VAR'da önde gösterildi ve Çorum FK'nın net golü iptal edildi.
BAŞKAN YALÇIN TEPKİ
Ahlatcı Çorum FK Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın da iptal edilen golü sosyal medya hesabından 'Yorumsuz' yazısı ile paylaşarak tepki gösterdi.
'FUTBOLUN KATİLİ TÜRK HAKEMLERİ'
Çorum FK taraftarları da 'futbolun katili Türk hakemleri' şeklinde paylaşım yaparak VAR Hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.