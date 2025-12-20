Kulüplü Yıldız Kızlar Voleybol’da Osmancık Belediyespor bu sezonda ünvanını korudu.

Final maçında Dinamikspor’u 3-0’lık net skorla yenen Osmancık Belediyespor geçen sezon kazandığı şampiyonluğu bu yılda devam ettirdi.

İki grupta yapılan müsabakalar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan dört takım yarı finalde karşılaştı.

Yarı final maçlarını kazanan Osmancık Belediyespor ve Dinamikspor takımları şampiyonluk için Atatürk Spor Salonunda karşılaştı.

Osmancık Belediyespor rakibi karşısında baştan sona kadar üstün bir oyun çıkartttı ve 25-15, 25-15 ve 25-16’lık setlerle saat 28 dakika süren maç sonunda 3-0 yenerek şampiyonluğu kazandı.

Bu maçtan önce oynanan üçüncülük dördüncülük maçını kazanan Mecitözü Doğuşspor takımı üçüncülük Çorum Voleybol takımı ise dördüncülük kupasını kazandı.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren kulüplere kupa sporculara ise madalyaları verildi.