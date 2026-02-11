Budakaido İl seçmesi hafta sonunda yoğun katılım ile yapıldı.

Wushu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Budakaido il seçmeleri Çorum Belediyesi Spor Salonunda yapıldı. Yıldız, minik, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde yapılan il birinciliğinde 203 sporcu mücadele etti.

Kızlar ve erkeklerde Çorum Big Powerspor kulübü birinciliği kazandı.

Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya kulüpleri ise kupaları verildi. Müsabakaların ödül törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Yurt Hizmetleri Müdürü Hüseyin Şahin, Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz ile Belediye Spor İşleri Müdürü Nadir Solak ile çok sayıda davetli ve veli katıldı.

Müsabakalar sonunda kızlarda Çorum Big Poöerspor birinci olarkun Mimar Sinan Mahallesispor takımı ikinci Çorum Anadolu Yıldızlarıspor takımı üçüncü Buharaevler Mahallesi takımı ise dördüncü oldu.

Erkeklerde de Big Powerspor birinci 19 Mayısspqor kulübü ikinci Albayrakspor kulübü üçüncü Çepnispor kulübü ise dördüncü oldu.

Wushu İl Temsilcisi Bekir Bolat yoğun bir katılım ve centilmence geçen il birinciliği sonunda ödüllerin verildiğini söyledi.

Bolat, bu güzel günlerinde yanlarında olan tüm protokol üyeleri ile birlikte sporcu ailelerine teşekkür etti ve hep büyüyen bir aile olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi.