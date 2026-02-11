Sivasspor’da teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir’i getirdi.

Sezona Osman Zeki Korkmaz ile başlayan ardından Mehmet Altıparmak ile devam eden Sivasspor’un bu sezonki üçüncü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir oldu.

Önceki akşam saatlerinde Sivas’a giden İsmet Taşdemir yapılan görüşmeler sonunda kendisini 1,5 yıllık Sivasspor’lu yapan sözleşmeye imza attı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Burak Özçoban ile Teknik Direktör İsmet Taşdemir katıldı. Yapılan imza töreninin ardından taraflar, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Başkan Burak Özçoban, deneyimli bir teknik direktörle çalışacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Sivasspor’umuzun hedefleri doğrultusunda tecrübeli bir teknik adamla anlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İsmet hocamıza başarılar diliyoruz. İnşallah birlikte güzel sonuçlar alacağız.” ifadelerini kullandı.

Göreve başlamaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Teknik Direktör İsmet Taşdemir ise, “Sivasspor gibi köklü ve büyük bir camiada görev almak benim için büyük bir onur. Hedefimiz, bu büyük taraftara yakışan bir takım izlettirmek.” şeklinde konuştu.

İsmet Taşdemir, teknik direktörlük kariyerinde Türk Telekom, Amed Sportif Faaliyetler, Körfez Spor Kulübü, Şanlıurfaspor, Başkent Şafak FK, Altay, Ümraniyespor, Samsunspor, Sincan Belediye, Çorum FK Bodrum FK, Kocaelispor ve Gaziantep FK’da görev yaptı.